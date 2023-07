(Di giovedì 27 luglio 2023) La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, dopo aver battuto sonoramente l’avversaria russa Anna Smirnova, ai Mondiali di scherma in corso a Milano, ha rifiutato di st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fratelli d'Italia prova a riscrivere il dress - code della Camera. Con un ordine del giorno presentato in ufficio di presidenza, nel corso dell'esame del bilancio interno di Montecitorio, il meloniano ...più esitazioni o scuse', scrive Guterres sul suo profilo Twitter.Vittime della ferocia della polizia tunisina e dellaeuropea - Pato Crepin Pato non sta ... Ma loro. Lo hanno incoraggiato. "Abbiamo camminato per almeno un'ora prima che io perdessi i ...

Niente politica, quando si sale in pedana conta solo l’etica sportiva Il Foglio

La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, dopo aver battuto la russa Anna Smirnova ai Mondiali di scherma in corso a Milano, ha rifiutato di stringerle la mano e per questo è stata squalificata. Non si p ...L'unica struttura di missione che ha fatto qualcosa è Italia Sicura che, però, è stata archiviata dal governo Conte. L'ex direttore, Mauro Grassi, ad ...