Nicola Coughlan rende omaggio a Barbie con un look riciclato ricoperto di cristalli

(Di giovedì 27 luglio 2023) All’anteprima londinese diha sfoggiato il suo glam sostenibile. L’attrice ha proposto un abito realizzato su misura e green, rivestito diSwarovski. Anchesi è unita al cast die, come da prassi, ha raggiunto anche il red carpet insieme al resto del cast. L’attrice, che ha guadagnato popolarità internazionale grazie a Bridgerton, è apparsa sul pink carpet londinese per l’anteprima del film sulla bambola Mattel e ha approfittato del momento per sfoggiare un abito che ripilcore, ma è perfettamente. Crediti: Ansa – VelvetMag“A guardarlo non si direbbe“, penserete, ma un abitonon deve (di)mostrare di esserlo: ecco ...

Fra cult intramontabili, pietre miliari del musical e qualche titolo improbabile, Greta Gerwig ha rivelato la lista dei 33 titoli che hanno ispirato il suo lavoro su Barbie, attualmente nelle sale. Ec ...La star di Bridgerton Nicola Coughlan è stata scritturata da Greta Gerwig per il ruolo di Barbie diplomatica. Ecco dunque qualche dettaglio del suo provino, definito dalla star "un segno del destino".