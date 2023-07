(Di giovedì 27 luglio 2023) LaN1A prendezione direttamente dM1A, prototipo da corsa degli anni Sessanta. Il marchio è stato fondato da Steve, uno dei primi a implementare la fibra di carbonio sulle vetture di Formula 1, nonché papà di monoposto leggendarie, come laMP4/3 e MP4/4, disegnate prima di lavorare con Ferrari, Jaguar, Jordan e Sauber. La N1A sarà assemblata in 100 esemplari, tutti dotati di motore V8 da 7 litri, con una potenza di 650 cavalli, sistema di lubrificazione a carter secco, corpi farfti drive-by-wire, nonché pistoni, bielle e canne dei cilindri specifici. Il V8, assemblato a mano dagli esperti della Langford Performance Engineering (LPE), è abbinato a un cambio manuale a sei marce. Una meccanica ...

Nichols Cars N1A, il bolide da collezione che si ispira alla McLaren M1A – FOTO

Steve Nichols è stato progettista della MP4/4 che Ayrton guidò nel 1988 per vincere il suo primo titolo in F.1: la sua creatura si ispira al prototipo M1A e ha un V8 da 650 cv ...Legendary Formula One engineer Steve Nichols introduces his latest engineering triumph: the production-ready Nichols Cars N1A.