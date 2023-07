Neurosessismo | gli stereotipi di genere delle neuroscienze tra mito e scienza

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nonostante la molteplicità di cambiamenti e lotte sociali, gli uomini sembrano ancora derivare da Marte e le donne da Venere (per citare il bestseller di John Gray), soprattutto se si prendono in considerazione comportamenti, attitudini, propensioni di studio e professionali, desideri sessuali e, in generale, modi di stare al mondo. Una differenza – quella di– che sembra trovare un fondamento nella struttura del cervello maschile e femminile, corroborando, così, l’idea che le “diversità” tra uomini e donne abbiano una base biologica, fissa, immutabile e imperitura. Questa convinzione ha anche un nome:, ossia il sessismo fondato, appunto, sulla presunta discrepanza esistente tra i due cervelli. Ma questi ultimi sono davvero dissimili, o è tutto risultato di secoli di patriarcato ezzazioni? Scopriamolo ...