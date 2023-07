Ecco la sinossi ufficiale di: " Depp contro Heard è una serie in tre parti che esamina il ...e il ruolo che svolge nella nostra società moderna." Articoli più letti La corrente del Golfo...... sulle molteplici parti in gioco e sulle rispettive mosse in una partita che ormaidiventando ... la Stagione 3 di The Witcher è interamente disponibile su. Verdetto La terza stagione di The ...... Direttrice Rai Fiction; Eleonora Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani,; ... ma anche per avere il polso costante di un settore che, oggi più che mai,cambiando a livello ...

Netflix sta assumendo professionisti dell'Ai (come in Black Mirror) WIRED Italia

One Piece - Netflix: l'analisi del primo trailer. Abbiamo visto di più ed è il momento di vedere il tutto insieme.Tutto pronto per l'arrivo in streaming del documentario targato Netflix incentrato sul famigerato processe tra le due star.