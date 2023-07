Navi spia | sabotaggi e fibre ottiche | quali sono i bersagli di una guerra sottomarina

pronta ad abbattere gli aerei -degli mentre gonfia i muscoli minacciando ritorsioni se i velivoli e leUsa 'non la smetteranno di provocare il popolo nordcoreano'. Di più: Pyongyang ricorda che in passato ha già tirato ...Il portavoce del leader supremo della Repubblica Popolare coreana ha affermato che 'se lee i ... In primis però si verificherà l'abbattimento degli aerei -statunitensi che dal 2 al 9 luglio ...La Cina oggi ha inviato una ventina tra aerei enello stretto che la divide da Taiwan. I media ... "Incidenti come quello che ha coinvolto i palloni aerostatici -cinesi, mandati a febbraio ...

Navi spia, sabotaggi e fibre ottiche: quali sono i bersagli di una ... Inside Over

Corea del Nord pronta ad abbattere gli aerei-spia degli Stati Uniti mentre gonfia i muscoli minacciando ritorsioni nucleari se i velivoli e le navi Usa "non la smetteranno di provocare il popolo ...Si respira alta tensione nell’aria tra Corea del Nord e Stati Uniti. Il portavoce del leader supremo della Repubblica Popolare coreana ha ...