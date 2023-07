Napoli | stop a nuovi negozi food in centro Confesercenti | Così si limita l’economia cittadina

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un provvedimento chee disincentivainvestimenti”.il presidente diCampania Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, commenta il provvedimento del Comune dichel’apertura di nuove attività commerciali in alcune strade delstorico dinei prossimi 3 anni. “La delibera – aggiunge Schiavo – riguarda tutta la somministrazione, quindi non solo i bar o le pizzerie, per i quali già c’erano state alcune proteste da parte dei residenti, ma anche gelaterie, pub, ristoranti, trattorie. Parliamo, dunque, di un’ampia fetta di imprenditori che non potrà più aprire questo tipo di attività, investendo nel ...