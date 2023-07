Napoli | scoperti nascondigli della criminalità organizzata di Secondigliano

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 27 luglio 2023) I Carabinieri sequestrano armi pronte a sparare nascoste nei, quartiere. La strada è spesso citata dalla cronaca nera partenopea e nazionale ed è via vanella grassi. I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale disetacciano la zona e insieme ai militaricompagnia stella vengono effettuate diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. L’operazione a largo raggio è forte ed invasiva con la preziosa collaborazione dei vigili del fuoco che hanno il compito di distruggere e abbattere qualsiasi ostacolo per la ricerca di armi. Siamo in un appartamento completamente disabitato ma ciò che salta agli occhi dei Carabinieri è una recente ...