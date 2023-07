Napoli | ESCLUSIVA Pape Diop in stand-by | lo Zulte non ha ricevuto offerte

(Di giovedì 27 luglio 2023) Continua il calciomercato del, con la nuova rosa di Rudi Garcia che potrebbe iniziare a prendere forma nel corso dei prossimi giorni. Micheli, infatti, potrebbe chiudere la trattativa che porterebbe in Campania Davide Faraoni, sostituto di Zanoli, in partenza verso un altro prestito secco in Serie A. Ilavrebbe bisogno di acquistare anche un centrocampista che possa riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Ndombelé, tornato al Tottenham dopo la fine del suo prestito. In questo senso, un giocatore che interessa molto alfa riferimento al nome di, centrocampista classe 2003 delloWaregem, squadra di seconda categoria belga. Tuttavia, secondo fonti interne alla redazione, le trattative per la cessione del giocatore sono tutte ferme con la ...

Secondo quanto raccolto inda Sportitalia, la Lazio preso informazioni per Lazar Samardzic. Non c'è una vera e ... Il centrocampista dell'Udinese piace anche al. CalcioNapoli24.it è ......amicizie e rivalità di un gruppo di giovani detenuti in un istituto penitenziario minorile a,... che hanno fatto appassionare il pubblico sin dall'uscita, avvenuta a febbraio prima in...Le 8 "teste di serie" Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan,e Roma ... Tutte le partite della competizione (a partire dai trentaduesimi di finale) saranno trasmesse inin ...

ESCLUSIVA - Lombardo nuovo rinforzo del Napoli Tutto Calcio Giovanile

In attesa di conoscere il futuro di Matteo Politano e Hirving Lozano, il Napoli si cautela con il gradimento di Tetê dello Shakhtar ...Calciomercato Lazio: incontro col Napoli per Mario Rui. Offerta in arrivo per il terzino portoghese. E sul fronte Zielinski… Dopo la visita di Giuffredi, manager di Zaccagni in ritiro domenica, per il ...