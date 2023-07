Napoli | Danso ha accettato | le cifre del contratto | ADL può arrivare a 30 mln Garcia ha già chiamato il difensore

(Photo by Eva MANHART / APA / AFP) / Austria OUT Ilnon molla Kevin, scrive Footmercato, che parla di un accordo già chiuso tra il club di De Laurentiis e il tedesco del Lens. Si tratta ...L'ho visto per Dazn in alcune occasioni, ma io ho un pensiero particolare su chi arriva, ...capire chi arriva quanto ci mette ad ambientarsi in una macchina che funziona così bene come il,...Voci di mercato danno ormai certo l'accordo tra il Calcio. Resterebbe da convincere il Lens al quale il Calcioavrebbe già offerto oltre i 20 milioni. La richiesta dei francesi, ...

Napoli, c'è l'accordo con Danso. Avanti la trattativa con il Lens Fantacalcio ®

I tifosi del Napoli potrebbero presto accogliere il primo nuovo acquisto estivo: il tweet fa 'sognare' i sostenitori azzurri ...Il Napoli ha deciso il sostituto di Kim. Il nuovo difensore partenopeo, salvo sorprese, sarà Kevin Danso, con il giocatore che ha accettato l'offerta del ...