Napoli-Danso | Garcia prova a sbloccare la trattativa | telefonata al giocatore | «Vieni a Napoli»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il tecnico delha telefonato aper convincerlo a trasferirsi in azzurro. Ilapre alla cessione. Calciomercato. Ilnon molla Kevincome primo obiettivo per sostituire Kim Min-jae. Secondo quanto riporta il giornalista Giovanni Scotto su Il Roma, l’allenatore Rudiavrebbe tentato un approccio diretto con il difensore austriaco per convincerlo a spingere per il trasferimento in azzurro.è da tempo in cima alla lista del, che lo ritiene il profilo ideale per completare il reparto arretrato. Tuttavia, lastenta a decollare a causa della resistenza del Lens, ...

Commenta per primo Kevin Danso è finito in cima alla lista dei desideri del Napoli per sostituire Kim. Il difensore austriaco è in contatto con gli azzurri da un po' di tempo ed ecco che arriva anche l'accordo economico. Nelle ultime ore, però, dalla Francia è rimbalzata la notizia di un accordo tra il Napoli e Kevin Danso.