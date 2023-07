Napoli | blitz Faraoni per la fascia destra

dei carabinieri nel quartiere di Secondigliano. Sequestrate armi pronte a sparare nascoste in un muro. La strada setacciata dai militari dell'Arma alla ricerca di nascondigli della ...... durante i controlli delle attività commerciali presenti all'interno dell'area mercatale 'Pignasecca', in collaborazione con il personale Prevenzione Collettiva e Veterinario dell'ASL di, e il ......di AGCM Secondo l'AGCM 'questi operatori avrebbero concordato di applicare contestualmente lo stesso aumento tariffario per tutti i contenitori in import destinati ai terminali del porto di. ...Numerosi sono stati i controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli alla Pignasecca, ma anche in altre zone della città ...NAPOLI – Reinvestivano in polizze assicurative, titoli e fondi comuni di investimento i proventi illeciti ottenuti dal Consorzio Sgai – già finito al centro di altre inchieste analoghe – attraverso la ...