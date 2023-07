Naomi Watts e la menopausa a 36 anni | “Mi sentivo come se stessi perdendo il controllo”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicranie… miseil“.intervistata da Hello parla della propria esperienza con la, arrivata quando aveva solo 36. Oggi ne ha 54 e spiega: “Attraversare lain così giovane età non è stato facile, soprattutto in un periodo in cui c’erano così poche informazioni disponibili al riguardo. Eppure anche una simile difficoltà si è rivelata in qualche modo preziosa per l’attrice, che prosegue: “Attraversare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, e sono uscita dall’altra parte sentendomi più autenticamente me stessa”. Ecco quindi che...

