Naddeo Aran | ' su contratto sindacati divisi | continueremo confronto'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Per il rinnovo deldei medici e del resto della dirigenza Ssn, "c'è chi vuole continuare a trattare, come se il tempo potesse eliminare problemi che non riguardano il, e altri che avrebbero voluto chiudere ieri.il, ma cre

In un post su twitter il presidente dell'si toglie qualche sassolino dalla scarpa e mostra le cifre in ballo per i medici. Un messaggio diretto ad Anaao, Cimo e Fesmed che ieri hanno bloccato il buon esito della trattativa.Arrivare alla firma prima delle vacanze è l'obiettivo del presidente, Antonio, che è ottimista sulla possibilità di un accordo. I sindacati, da parte loro, non fanno previsioni e ...Arrivare alla firma prima delle vacanze è l'obiettivo del presidente, Antonio, che è ottimista sulla possibilità di un accordo. I sindacati, da parte loro, non fanno previsioni e ...

Contratto medici. Naddeo (Aran): “Ecco le risorse che potevano essere pagate entro novembre se si fosse firmato ieri” Quotidiano Sanità

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Per il rinnovo del contratto dei medici e del resto della dirigenza Ssn, "c'è chi vuole continuare a trattare, come se il tempo potesse eliminare problemi che non ri ..."Per il rinnovo del contratto dei medici e del resto della dirigenza Ssn, c'è chi vuole continuare a trattare, come se il tempo potesse eliminare problemi che non riguardano il contratto, e altri ...