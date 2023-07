Nella puntata di MyMyin onda il 28 luglio 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , Zeynep starà vicino a Mehdi dopo il suo arresto. I due ragazzi si troveranno a un bivio sebbene entrambi capiscano di essersi ...MyMytorna domani, venerdì 28 luglio 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata, l'ultima della settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir , è sconvolta da ...Terra Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share La promessa : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share MyMy: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Un altro ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

My Home My Destiny, il primo bacio di Zeynep e Mehdi: la coppia al centro della dizi turca si innamorerà e scatterà il vero primo bacio.Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in My Home My Destiny, Zeynep scopre la verità su Mehdi e Benal