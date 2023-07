MY HOME MY DESTINY | ANTICIPAZIONI PUNTATE 31 LUGLIO-4 AGOSTO 2023 | BENAL SCOPRE DI ESSERE INCINTA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 27 luglio 2023) MyMye trame dal 31al 5, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:45. Serie tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta Zeynep è una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita. La protagonista è Demet Ozdemir. PUNTATA DEL 31Nuh convince Mehdi a passare una serata fuori per distrarsi, ma in realtà si è messo d’accordo con Emeni per far incontrare Mehdi e Zeynep, in modo ...