My Home My Destiny | anticipazioni 31 luglio | Mehdi fraintende Zeynep Poi | però | qualcosa li unisce

(Di giovedì 27 luglio 2023) MyMy31: lunedì la soap turca tornerà alla grande dopo la pausa del week-end… Cosa succederà stavolta ae a? MyMy31non si fida più diFinalmenteè libero e può tornare alla normalità. “Normalità”,, per lui significa la situazione tesa con, che nonostante abbia firmato le carte per il divorzio, ha deciso di stargli accanto. Il giovane teme che lo faccia perché gli fa pena e che pensi ancora di andare a vivere a Londra con Faruk appena possibile. Il pubblico di “MyMy” sa ...

My Home My Destiny Anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Zeynep e Mehdi genitori adottivi, Bayram cacciato di ... ComingSoon.it

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di My Home My Destiny sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle ...Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny dicono che Mehdi sequestra l’ex moglie Zeynep a causa della troppa gelosia ...