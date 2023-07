MXGP | il Gran Premio di Finlandia riproporrà il duello tra Jorge Prado e Romain Febvre?

(Di giovedì 27 luglio 2023) La stagione del motocross ha ufficialmente imboccato lo striscione dell’ultimo chilometro. I piloti, parlando di chilometri, dovranno compierne ancora parecchi, ma il Mondiale2023 è entrato ufficialmente nel suo rush finale. Il titolo, ovviamente, sta per essere assegnato in una situazione ben delineata. Il calendario propone, senza soluzioni di continuità con ildelle Fiandre, ildi, quattordicesimo appuntamento della stagione. Al termine del campionato mancano ormai solamente sei tappe, quindi 12 manche totali, ed i punti iniziano a farsi pesanti. La graduatoria generale del Mondialeparla chiaro: il titolo è nelle mani di. Il giovane talento spagnolo ha un ampio margine nei ...

Federico Benedusi | Jeffrey Herlings parteciperà al Gran Premio di Finlandia della MXGP in programma per questo fine settimana a Vantaa. Con una decisione a ...Una settimana dopo l’inferno di Lommel il Circus della MXGP si sposta in Finlandia per una seconda gara sulla sabbia, il quattordicesimo appuntamento stagionale con il Mondiale FIM di Motocross ...