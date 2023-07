Mutui | nuovo rialzo dei tassi della Bce | aumenti fino a 286 euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023)aumento deirincaro delle rate deivariabili; durante la riunione odierna la Bce ha confermato ildi 25 punti base del costo del denaro e chi ha un mutuo medio a tasso variabile* – secondo le simulazioni di Facile.it e.it – potrebbe trovarsi di fronte all’ennesimo incremento, con una rata che raggiungerà i 742, il 63% in più rispetto all’inizio dello scorso anno. Non sempre, però, il tasso Euribor si muove specularmente a quello Bce e, in effetti, dal mercato iniziano ad arrivare segnali che fanno ben sperare; negli ultimi giorni l’Euribor, l’indice di riferimento per ivariabili, sta rallentando la sua ascesa e questo potrebbe essere segno di un possibile cambio di rotta nel prossimo futuro. Il ...