Musetti-Djere in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Laslonei quarti di finale dell’Atp 500 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Dopo il comodo successo all’esordio contro Ymer,ha rischiato più di qualcosa contro Kovalik ma è riuscito ad imporsi in rimonta. Sulla sua strada ora il serbo, specialista della terra rossa e giustiziere degli argentini Etcheverry e Pella. I due si sono affrontati ben sette volte in carriera e i precedenti vedono avantiper 5-2. Lorenzo partirà comunque favorito, ma dovrà essere consapevole che non si tratterà di un impegno per nulla scontato. Basti pensare che ha perso tutti e quattro i precedenti disputati sulla terra battuta. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA ...

...13 - (WC) Noha Akugue vs Shnaider a seguire - Hanfmann/Zheng vs Altmaier a seguire - (4) Zverev vs Van Assche non prima delle ore 18 (1) Ruud vs Fils M1 Non prima delle ore 13 -vs (3)I quarti di finalecontinua, dunque, la sua corsa verso la difesa del titolo, vinto lo ... Il tennista azzurro affronterà ai quarti di finale Laslo, che ha sconfitto nella giornata di ...Dopo un equilibrio precario portato avanti, alla fine a sbagliare prima è proprio: errori ... Ai quarti, il tennista ancora imbattuto su questi campi affronterà Laslo. Anche Casper Ruud ...

Tennis, Amburgo: Musetti vola ai quarti, ora Djere. Lorenzo già sa: i grandi la vanno a chiudere bene Virgilio Sport

Lorenzo Musetti ha commentato ai microfoni dell' ATP la sofferta vittoria nei quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo, ai danni dello slovacco Jozef Kovalik, battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6 ...Il tennista toscano vince un match difficile contro lo slovacco e prosegue il suo cammino verso la difesa del titolo ...