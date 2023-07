Mur | l’esordio alla regia di Kasia Smutniak al Toronto Film Festival

è nato dalla necessità di comunicare la difficile situazione ...Smutniak alla notizia della partecipazione del proprio... viaggio nella zona dove'accesso non è consentito ai media. Con'..., documentarioalla regia di Kasia Smutniak sarà presentato in anteprima ... "è nato dalla necessità di comunicare la ... Marzo 2022, da pochi giorni la Russia ha invaso'Ucraina e'..., documentarioalla regia di Kasia Smutniak sarà presentato in anteprima mondiale, in selezione ufficiale, sezione TIFF DOCS al Toronto International Film Festival, il più importante ...

Mur, l'esordio di Kasia Smutniak al Toronto Film Festival Cinecittà News