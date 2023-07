Moscati al collasso | Cisl | si acceleri con la riapertura del Landolfi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La notizia della fuga del personale sanitario dal pronto soccorso dell’ospedalenon è un fatto inaspettato. Siamo di fronte ad un caos annunciato, frutto di carenze e di inadempienze che persistono a causa di una mancata programmazione e dei ritardi ancestrali di cui soffre il settore”. Massimo Imparato, leader dellaFunzione Pubblica Irpinia Sannio, esprime così la posizione del sindacato e lancia una proposta operativa utile ad uscire dallo stallo in cui si trova l’azienda. “Bisogna – dice – accelerare ladeldi Solofra per attenuare la pressione suled al tempo stesso far partire la medicina territoriale, che è la vera grande assente nei comuni dell’avellinese e del beneventano, come in quelli di tutta la Campania. Se il sistema ...