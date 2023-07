Mosaico romano esposto al pubblico per la prima volta | occasione straordinaria | a 50 anni dal ritrovamento

(Di giovedì 27 luglio 2023)scoperto ben 50fa, restaurato ma mai visibile: ora finalmente saràa Chiusi dal 29 luglio. Si tratta di un ulteriore tesoro emerso dal sottosuolo, che dopo un lungo e travagliato percorso di studio e restauro trova ora una felice collocazione. La storia delIlsarà visibile a partire dal 29 luglio, giorno di inaugurazione del percorso museale, presso il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, in provincia di Siena. Questo straordinarioè stato ritrovato nel 1969 nel corso di lavori di costruzione per un edificio di civile abitazione. In quella, sono emersi un lungo tratto di muro di cinta della città, databile al IV-III secolo ac, nonché un ...

Per la prima volta, ad oltre mezzo secolo di distanza dal suo ritrovamento, a Chiusi verrà esposto al pubblico il pannello centrale di un antico mosaico risalente al II secolo d. C. nella giornata del 29 luglio presso il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, in provincia di Siena. Si tratta di un'opera di venti metri quadrati, che per le ...

Dopo più di cinquanta anni dalla scoperta il mosaico della Violella con raffigurazione di Dioniso è esposto al pubblico a Chiusi ...Un pannello a mosaico, che dopo essere stato restaurato, verrà presentato il 29 luglio al pubblico nel Museo nazionale Etrusco di Chiusi.