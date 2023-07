Morto sul lavoro a Pietrasanta Paolo Capone | Leader UGL | “Urgono interventi per tutelare lavoratori”

posto sono intervenute l'automedica nord e l'ambulanza della Misericordia di Viareggio.... sempre a Reggio Emilia, nel 2022 èun uomo col suo stesso nome ma, per l'Erario, sono morti ... 'Da quando l'ho scoperto mia moglie Franca, ormai vedova, piange singhiozzandodivano di fianco ...La canotta bianca con i lati verdi e il numero 76petto. La collanina dorata . I minuti di preparazione e la rincorsa, con i balzi e quel salto ... Fu lui,nel 1990, l'artefice della ...ARDEA (cronaca) - L'uomo lascia la moglie e due figli piccoli di due e quattro anni. ilmamilio.it Incidente mortale ieri pomeriggio su Via Pontina vecchia, nel territorio di Ardea, Un uomo di 37 an ..Un imprenditore reggiano scopre di essere "fiscalmente morto" dopo aver chiesto una ricetta al suo medico di famiglia. Una vicenda ai limiti del surreale che deve essere risolta celermente per evitare ...