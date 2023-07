Morta Nayyab Shehzadi | la 19enne che si era tuffata nel Po Il padre | “La religione e i vestiti non c’entrano nulla”

(Di giovedì 27 luglio 2023) È, la ragazza di 19 anni di origini pachistane che sabato scorso era stata ripescata, insieme alla cugina e al fratellino, nel fiume Po, dove si era immersa da una spiaggia tra Carmagnola e Carignano, nel Torinese. La giovane da 4 giorni era ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale delle Molinette di Torino. “È una tragedia”, ha detto ilai cronisti presenti. “Ma l’unica cosa che conta sembra essere che mia figlia sia entrata in acqua vestita. Lanon c’entra, inon”, ha ripetuto., la cugina 20enne e il fratellino 13enne erano entrati nel fiume per rinfrescarsi. Secondo una prima ...

