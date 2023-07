Morgan si espone sulla faida Meneguzzi vs J Ax e Fedez | “Ecco chi ha ragione”

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023) Qualche giorno fa Paoloha criticato una parte dell’attuale scena musicale italiana, nello specificoe J-Ax e adessocatfight è intervenuto anche. Il cantante di Verofalso ha dichiarato a Mow Mag che vedere persone tatuate che salgono sul palco a cantare Disco Paradise gli fa tristezza. J-Ax su Instagram ha replicato dando al collega della copia Wish di Tiziano Ferro.però non è rimasto in silenzio ed ha risposto con un lungo post pubblicatosua pagina Facebook. PaoloON FIRE su J-Ax. Non la polemica che ci aspettavamo, ma sicuramente quella che ci meritiamo. pic.twitter.com/Yh0teCGlRQ — Fran Altomare (@FranAltomare) July 25, 2023sisulle osservazioni di Paolo ...