Morata vede di nuovo la Serie A | per lo spagnolo duello Roma-Inter | più lontano un ritorno alla Juventus

" Comela situazione di João Félix " La cosa più importante è che nessuno di noi è più ... " Cos'ha detto aResterà " Non dirò ciò che ci siamo detti in privato . Sono contento con ......però si cercano Scamacca e. "Per fortuna non toccherà a me scegliere. Sono due grandi giocatori, verrà fatta la scelta più giusta. Non è un segreto che ci serva un'altra punta". Come...Ma nel frattempo la decisione di Romelu Lukaku è presa: vuole aspettare perché nel suo futuro... non abbandona la pista che porta al ritorno di Alvaro. E sta alla finestra per Folarin ...

Morata vede l'Inter, la Roma torna su Scamacca: ecco le mosse dei Friedkin ilmessaggero.it

Balogun resta uno dei primi obiettivi dell'Inter per l'attacco. Nelle ultime ore, sono arrivate importanti novità per il calciatore.ROMA - Dominic Calvert-Lewin è l’osservato speciale, ma Scamacca al momento resta la priorità. Di Tiago Pinto, non di Mourinho che invece anche dal Portogallo spera di poter arrivare in extremis ad Al ...