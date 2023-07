Monza | ufficiale il rinnovo di Machin fino al 2026

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilha ufficializzato ildi contratto di Josè, centrocampista della squadra biancorossa Di seguito l’annuncio delsu Josè. COMUNICATO – ACcomunica che Joséha rinnovato il suo contratto con il Clubal 30 giugno. Dal suo arrivo in Brianza il 31 gennaio 2020, il centrocampista ha vissuto da protagonista la doppia Promozione dalla Serie C alla Serie A e ha in totale collezionato in maglia biancorossa 73 presenze e 6 reti, tra cui quella indimenticabile della finale play off di Pisa. Complimenti José!