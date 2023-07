Monza come Milano | i sindaci di sinistra a caccia di soldi tra multe e parcheggi

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) C'è uno strano filo che collega l'ideologia green a quella dei: "fare cassa". Un filo spesso discusso, motivo di dissapori tra giunte comunali e partiti, ma che tuttavia non sembra proprio spezzarsi nonostante le continue pressioni. E che anzi, a suon di bastonate, si rinvigorisce. Succede per esempio adove, la giunta guidata da Paolo Pilotto ha annunciato che dal primo di agosto prenderanno il via una serie di modifiche proprio degli spazi dio che porteranno - almeno il centro cittadino - a diventare tutto a strisce blu. Il nuovo sistema non interesserà solo il centro cittadino, ma anche altre sette zone che verranno ripensate tra strisce blu e gialle (per i residenti) entro il 2024. Una decisione che ha scaldato i motori del centrodestra cittadino, insorto a suon di petizioni online contro il sistema e a ...