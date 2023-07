...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Mondiali Softball 2023, Federico Pizzolini: "La squadra mi è piaciuta. Bene le lanciatrici, ora pensiamo al 2024" OA Sport

CASTIONS DI STRADA – Ai Mondiali di softball che si sono tenuti nei giorni scorsi a Castions di Strada la Nuova Zelanda alla fine è arrivata ultima ma ha conquistato tutti lo stesso, con la ...Si può ora tranquillamente dire: soltanto Valencia, delle tre sedi dei gironi di questo nuovo format biennale dei Mondiali di softball, è stata risparmiata dal maltempo e dalle conseguenti problematic ...