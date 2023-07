Mondiali scherma | Tommaso Marini campione del mondo nel fioretto | settima medaglia per l’Italia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Festa azzurra aidia Milano connuovodeldiindividuale. Il 23enne di Ancona si è imposto in finale contro l’americano Itkin per 15-13. Dopo l’oro di Alice Volpi, sempre nel, perè la. July 27, 2023 In aggiornamento Leggi anche: La furia di Kiev sulla squalifica dell’ucraina Kharlan aidi, il selfie dell’avversaria russa: «Sostiene l’esercito di Mosca», l’atleta ucraina squalificata daidi Milano dopo aver rifiutato di stringere la mano all’avversaria russa – Il ...

, Criscio out. Avanzano le squadre azzurre Per quanto riguarda le altre competizioni individuali nella sciabola femminile Martina Criscio , dopo aver battuto la britannica Maxwell 15 ...Lo ha detto la campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio a margine deidiin corso a Milano. pia/gm Condividi questo articolo: Sponsor... non è andata come me l'aspettavo, ho poco da recriminare a livello di, ma se l'avessi ...di finale dalla giapponese Risa Takashima durante la prova individuale femminile neiin corso a ...

Scherma, Mondiali: Tommaso Marini conquista l'oro nel fioretto - Sportmediaset Sport Mediaset

MILANO - Tommaso Marini vince l'oro nel fioretto maschile ai Mondiali di scherma di Milano. L'azzurro ha sconfitto lo statunitense Nick Itkin per 15-13 mandando in visibilio il pubblico presente sugli ...(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto lo statunitense Nick Itkin ...