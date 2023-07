Mondiali scherma Milano 2023 | Italia ai quarti sia nella spada femminile che nella sciabola maschile

(Di giovedì 27 luglio 2023)sesta giornata deididi, spazio ai preliminari delle gare a squadre di. Ottime notizie per l’, che ha staccato il pass per iin entrambe le categorie egiornata di domani andrà a caccia delle medaglie., in cui sono scese in pedana per i primi assalti Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio, l’ha debuttato con una vittoria ai danni della Finlandia, per poi regolare il Canada con il punteggio di 45-30. Ai ...

Squalifica a sorpresa, o forse no, aidiin corso a Milano. Nonostante la vittoria ottenuta in pedana, l'ucraina Olga Kharlan è stata estromessa dalla manifestazione. Motivo Non aver stretto la mano alla sua avversaria, ...15.30:fuori ucraina,non saluta russa Esclusa daidil'atleta ucraina Olga Kharlan per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova,al termine dell'incontro di sciabola. Kharlan aveva rifiutato la stretta di mano,aveva offerto all'...Questo il commento del presidente della Federscherma Paolo Azzi dopo la vittoria delle quattro medaglie conquistate dai colori azzurri nella seconda giornata deidi Milano: oro, argento e ...

La Faz: “ha bloccato la pedana per quasi un’ora. Il saluto è obbligatorio nella scherma. In passato ci sono state squalifiche. Dopo il Covid, le cose sono cambiate”. Un caso politico stamattina ai mon ...Olga Kharlan ha battuto 15-7 la collega e rivale russa Smirnova. L'ucraina, però, si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria ed è stata così squalificata, come da regolamento ...