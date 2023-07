Mondiali scherma Milano 2023 | consigliere Zelensky contro Smirnova | “Sostiene l’esercito russo”

Clamoroso caso diplomatico aidiin corso di svolgimento a Milano. Nel primo turno della sciabola femminile l'ucrainia Olga Kharlan , campionessa del mondo in carica, ha deciso di affrontare l'avversaria russa ...Altra medaglia in arrivo per laitaliana: nel fioretto maschile Tommaso Marini approda in semifinale dopo aver battuto il francese Rafael Savin 15 - 9. Negli ottavi Marini aveva battuto il campione d'Europea Filippo Macchi ...: ucraina Kharlova squalificata per mancato saluto a russa, addio Olimpiadi Parigi 2024 La Fie ha squalificato l'ucraina Olga Kharlan per il mancato saluto con la mano a fine match ...

La settima medaglia della scherma italiana al Mondiale di Milano la porta Tommaso Marini, il millennial del fioretto che promette sfracelli nel futuro. Intanto ha raggiunto la semifinale e come minimo ...Il fioretto femminile italiano si conferma un’eccellenza di caratura mondiale e quale palcoscenico migliore dei Mondiali di Scherma 2023 in corso di svolgimento a Milano per sottolinearlo ancora una v ...