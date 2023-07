Mondiali scherma 2023 | ucraina Kharlan squalificata per mancato saluto a russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - La Federazione Internazionale di(Fie) ha squalificato l'Olgadal tabellone della sciabola aididi Milano per ilcon la mano a fine match allaAnna Smirnova. La Fie ha considerato non conforme al protocollo ilcon la mano diallanel primo turno. Al termine dell'assalto, infatti, terminato sul 15-7 per la, l'non ha ricambiato ilcon la mano, ma solo porgendo la sciabola. La Smirnova non ha accettato, è rimasta in pedana con la Russia che ha presentato ricorso, chiedendo il ...