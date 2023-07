Mondiali scherma 2023 | ucraina Kharlan squalificata per mancato saluto a russa

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'atleta, dopo aver battuto la rivale, non ha ricambiato ilcon la mano porgendo solo la sciabola La Federazione Internazionale di(Fie) ha squalificato l’Olgadal tabellone della sciabola aididi Milano per ilcon la mano a fine match allaAnna Smirnova. La Fie ha considerato non conforme al protocollo ilcon la mano diallanel primo turno. Al termine dell’assalto, infatti, terminato sul 15-7 per la, l’non ha ricambiato ilcon la mano, ma solo porgendo la sciabola. La ...

Caso diplomatico aididi Milano. L'ucraina Kharlan ha estratto la sciabola al momento della stretta di mano, l'avversaria russa Smirnova ha reagito restando in pedana per ...La Federazione Internazionale di(Fie) ha squalificato l'ucraina Olga Kharlan dal tabellone della sciabola aidi2023 di Milano per il mancato saluto con la mano a fine match alla russa Anna Smirnova. La Fie ha considerato non conforme al protocollo il mancato saluto con la mano di Kharlan ......di 15 - 7 contro la russa Anna Smirnova nel tabellone 64 di sciabola femminile aidi di ..., Kharlan batte Smirnova: la decisione finale Smirnova probabilmente ha puntato sul mancato ...Roma, 27 lug. (askanews) – E’ stata squalificata l’ucraina Olga Kharlan, campionessa del mondo di scherma in carica, che nel match di primo turno ai mondiali di Milano si era rifiutata di stringere la ...Proprio nel giorno dal quale la modifica del decreto del ministro dello sport ucraino permette agli atleti di Kiev di affrontare avversari russi o bielorussi, a patto che gareggino sotto bandiera neut ...