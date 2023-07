Mondiali scherma 2023 | Tommaso Marini oro nel fioretto maschile

Lo ha dichiarato il ct del fioretto azzurro Stefano Cerioni dopo l'oro di Tommaso Marini aidi Milano. gm Condividi questo articolo: SponsorImpresa di Tommaso Marini che aididi Milano conquista l'oro nel fioretto maschile. L'azzurro ha sconfitto l'americano Nick Itkin con il punteggio di 15 - 13. E' la settima medaglia azzurra in questa rassegna. "E' ...Roma, 28 lug. - La guerra in Ucraina ha scatenato un caso diplomatico nell'AllianzMiCo di Milano, teatro deidi: la schermitrice russa Anna Smirnova ha occupato per quasi un'ora una pedana di gara per protestare contro la mancata stretta di mana dell'avversaria ucraina Olga Kharlan. Smirnova,...

Mondiali scherma, impresa Tommaso Marini: è oro nel fioretto maschile La Gazzetta dello Sport

Terza giornata e settima medaglia per l'Italia ai Campionati Mondiali 2023. Secondo oro per il fioretto azzurro: nella gara maschile è Tommaso Marini a conquistare il titolo dodici mesi dopo l'argento ...Milano, 27 lug. (Adnkronos) - Impresa di Tommaso Marini che ai Mondiali di scherma di Milano conquista l'oro nel fioretto maschile. L'azzurro ha sconfitto l'americano Nick Itkin con il punteggio di 15 ...