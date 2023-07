Mondiali | pallanuoto | il Settebello vince con il Montenegro Ora la finale per il quinto posto

...57.39) e niente atto conclusivo per l'oro nellafemminile per il Setterosa. Dopo aver ...record più longevo del nuoto al femminile (quarto nella classifica assoluta prima di questi) ...Il Settebello batte il Montenegro 10 - 6 aiin corso a Fukuoka e potrà giocarsi il quinto posto nella gara in programma sabato 29 luglio alle 8.30 italiane contro una tra Stati Uniti e Francia. L'inizio è caratterizzato da ritmi blandi ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara venerdì 28 luglio (in ... ITALIA 800m stile libero femminili: SIMONA QUADARELLA 6.00femminile finale per il bronzo ...

LIVE Italia-Olanda 8-9, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: amarezza Setterosa, fuori dopo una dura lotta OA Sport

L'Italia della pallanuoto ha battuto Montenegro 10-6 e sabato si giocherà la finale per il quinto posto al Mondiale in corso a Fukuoka (alle 16.30 locali, le 8.30 italiane). (ANSA) ...Il Setterosa ha perso la semifinale contro l’Olanda, le pratesi ancora una volta tra le migliori. Domani ultima sfida all’Australia ...