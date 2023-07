Mondiali nuoto | Paltrinieri rinuncia ai 1500 stile libero e torna a casa

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mondiale finito per Gregorio. Il campione azzurro, dopo l’8 posto nella finale iridata degli 800, ha deciso dire aimetri e di chiudere così un’avventura iridata che, nel fondo, gli ha comunque permesso di vincere due medaglie : l’oro nella staffetta 4xe l’argento nella 5 chilometri. Una decisione sofferta, dovuta a una condizione non ottimale che...

Turbo Martinenghi: argento ex aequo nei 100 rana, oro al cinese Qin

Il campione chiude l'avventura iridata con due medaglie nel nuoto di fondo: l'oro nella staffetta 4x1500 e l'argento nella 5 chilometri Gregorio Paltrinieri chiude anzitempo il mondiale di nuoto di Fukuoka 2023. L'azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico, dopo l'8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, di rinunciare ai 1500 metri stile libero ed è già in ...

Il Settebello finirà come aveva cominciato: contro la Francia. Sarà questa la partita che deciderà del quinto posto mondiale sabato a Fukuoka.