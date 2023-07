Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Paltrinieri rinuncia ai 1500 sl e torna in Italia

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Gregoriochiude anzitempo il mondiale didi. L’azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico, dopo l’8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, dire aimetri stile libero ed è già in volo perre in. Il campione carpigiano chiude così l’avventura iridata con due medaglie neldi fondo: l’oro nella staffetta 4×e l’argento nella 5 chilometri. Una decisione sofferta, dovuta a una condizione non ottimale che lo stesso “Greg” aveva confessato al termine della finale degli 800 metri. “Mancano le energie; sono arrivato qui con una preparazione scarsissima. In mare ci ho messo una pezza, ma se non ne hai è difficile”, ...

All'indomani del flop negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero aididi Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per gareggiare e il campione mondiale in carica lo sa e ha preferito rinunciare e rientrare in Italia. "Decisione sofferta, ma presa ...Seconda finale sfumata e poi l'affondo ai microfoni Sky. È una Martina Carraro delusa quella che esce dalla vasca della semifinale dei 200 rana con il 14º tempo (2'25"76), lontana dalle migliori 8 del ...Per decidere la finalista aidi Fukuoka s'è dunque dovuto attendere fino all'ultimo respiro, una prova tutta orgoglio della Nazionale italiana che - quando un po' di fortuna non avrebbe ...

Paltrinieri, addio Mondiali: rinuncia ai 1500 e torna in Italia La Gazzetta dello Sport

Presso la Marine Messe di Fukuoka stiamo per tuffarci nel sesto giorno di competizioni per quanto riguarda il nuoto in vasca di questi Campionati mondiali di ...All'indomani del flop negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per ...