Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Paltrinieri rinuncia ai 1500 sl e torna in Italia

(Di giovedì 27 luglio 2023), 27 lug. (Adnkronos) - Gregoriochiude anzitempo il mondiale didi. L'azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico, dopo l'8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, dire aimetri stile libero ed è già in volo perre in. Il campione carpigiano chiude così l'avventura iridata con due medaglie neldi fondo: l'oro nella staffetta 4xe l'argento nella 5 chilometri. Una decisione sofferta, dovuta a una condizione non ottimale che lo stesso "Greg" aveva confessato al termine della finale degli 800 metri. "Mancano le energie; sono arrivato qui con una preparazione scarsissima. In mare ci ho messo una pezza, ma ...

Roma, 27 lug. Gregorio Paltrinieri rinuncia ai 1500 deidi Fukuoka e torna in Italia, in attesa che anche la sua fidanzata, la spadista Rossella Fiamingo concluda la sua avventura irridata in corso a Milano. Lazzurro, 28 anni, non difendera' il ...... il francese che si allena in Arizona con Bob Bowman si conferma ainei 200 misti. Un'... argento ex aequo nei 100 rana, oro al cinese Qin Leggi i commenti: tutte le notizie 27 luglio ...Diremmo: quinto giorno diin vasca MA l'Italia sta a guardare. Invece dalle parti di Fukuoka, Tokyo, Osaka, Nagoya nell'universo mondo del Ma si diramano dimensioni parallele: l'estetica, l'...

Il campione chiude l'avventura iridata con due medaglie nel nuoto di fondo: l'oro nella staffetta 4x1500 e l'argento nella 5 chilometri ...