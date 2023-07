Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 27 luglio | orario tv | dove vederli

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si qualificano per le semifinali Sofia Morini nei 100 stile libero e Martina Carraro nei 200 rana Aidisi qualificano per le semifinali Sofia Morini nei 100 stile libero e Martina Carraro nei 200 rana; eliminati Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso e la 4×200 stile libero femminile che comunque inserisce il 12esimo tempo nelle graduatorie per la qualificazione olimpica. Le semifinali e finali della quinta giornata deidi27, inizieranno alle 20 locali, le 13 italiane in diretta su Raisport, Raidue e Sky Sport Summer. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

