Mondiali nuoto Fukoka 2023 | Montenegro-Italia 6-10 | Settebello sabato per il quinto posto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tripletta di Damonte L’conquista la finale per ilche andrà a giocarsi29 luglio alle 16.30 locali (le 8.30ne). Dopo un inizio contratto gli azzurri si sciolgono e passano i montenegrini che erano stati in vantaggio 2-1. Tripletta di Damonte. Reazione immediata dopo la sconfitta contro la Serbia ai quarti di finale, con la difesa blindata e la giusta intensità che possono guidarci verso gli ambiti traguardi internazionali. Ora si deve onorare al meglio il torneo mondiale contro la Francia che ha battuto gli Stati Uniti ai rigori 18-16 e contro cui ha esordito ilal mondiale vincendo per 13-6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

