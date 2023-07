Mondiali Fukuoka 2023 | terzo oro in Giappone per Marchand | Carraro e Morini mancano la finale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quinta giornata per il nuoto in vasca aidi. In acqua due sole azzurre con Sofiae Martinain seminei 100 stile e nei 200 rana.non riesce a qualificarsi per lae chiude con l’ultimo tempo combinato di 54.72. Inci vanno Steenbergen, 52.82, O’Callaghan, 52.86, Haughey, 52.90, McKeon, 53.00, Weitzeil, 53.36, Douglass, 53.38, Coleman, 53.41, Yang, 53.67. Terzultimo tempo combinato per, che paga una brutta partenza chiudendo con un alto 2:25.76 lontana un secondo e mezzo dall’ottavo crono. Le otto finaliste di domani saranno Schoenmaker, 2:21.31, Schouten, 2:21.71, Douglass, 2:21.99, King, 2:22.68, Blomsterberg, 2:23.19, Harkin, 2:23.65, Teterevkova, 2:24.12, Wog, ...

Quinta giornata deiin vasca aancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro nella gara regina, ...L'Italia di Carlo Silipo si gioca all'alba di domani (ore 6:00) la medaglia di bronzo aifemminili di pallanuoto a. Pronostico a favore del Setterosa, ma sfida difficilisimma considerando che le nostre avversarie hanno tenuto testa alla super Spagna: l'Australia ha perso ...Diremmo: quinto giorno diin vasca MA l'Italia sta a guardare. Invece dalle parti di, Tokyo, Osaka, Nagoya nell'universo mondo del Ma si diramano dimensioni parallele: l'estetica, l'...

Mondiali nuoto Fukuoka, italiani in gara oggi 26 luglio: orari e dove vederli in tv Adnkronos

Il francese ha nuotato in 1'54"82, stabilendo il nuovo primato. Doppietta britannica per l'argento e il bronzo, rispettivamente con Scott e Dean ...Non arriva il miracolo per Martina Carraro nei 200 rana dei Mondiali di nuoto in corsia di Fukuoka. L'azzurra non è riuscita a mettersi in mostra, venendo dunque eliminata con un tempo alquanto alto n ...