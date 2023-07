Mondiali Fukuoka 2023 nuoto in tv oggi | giovedì 27 luglio | canale | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tutto pronto per le gare didi27deididelle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30. Prosegue il ricco programma iridato tra le corsie, con tante medaglie ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024 in palio. Al via anche tanti azzurri e azzurre, pronti a dare il meglio per portare in alto il Tricolore. L’appuntamento con le batterie è per le ore 3.30 della notte italiana tra mercoledì 26 e27alla Marine MesseHall A della città giapponese. A seguire, dalle ore 13.00 italiane si svolgerà la sessione pomeridiana con semifinali e finali.E TV – Le batterie saranno trasmesse in...