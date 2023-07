Mondiali femminili | chi è Yamila Rodriguez | il tatuaggio di Cristiano Ronaldo scatena il caos | FOTO

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il Mondiale femminile di calcio entra nella fase importante e l’Italia si prepara a scendere in campo per la seconda partita della fase a gironi. La prima gara contro l’Argentina è stata entusiasmante e si è conclusa a favore delle azzurre con il punteggio di 1-0. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi un colpo di testa perfetto di Girelli ha sbloccato l’incontro. E’ già alta l’attesa per la seconda partita contro la Svezia mentre l’Argentina non potrà permettersi un passo falso contro il Sudafrica. Al 77? della partita contro l’Italia è entrata in campoTamara, attaccante del Palmeiras e pronta a giocare dal primo minuto nella prossima partita. La prima esperienza della carriera è stata con la maglia del Boca Juniors e si è dimostrata subito un punto di riferimento per la squadra. Durante la sessione invernale della ...

Orange in vantaggio con Roord, poi il pareggio statunitense con Lindsey Horan ROMA - Le campionesse in carica degli Usa sono state fermate sull'1 - 1 dall'Olanda aidi calcio, in corso in Australia e in Nuova Zelanda. Al Wellington Regional Stadium le statunitensi, vincitrici delle ultime due edizioni del Mondiale, sotto di un gol, grazie alla ...Diremmo: quinto giorno diin vasca MA l'Italia sta a guardare. Invece dalle parti di ... Per esempio che Sofia Morini ha staccato il pass per le semifinali dei 100 stile. Tredicesima ...Inghilterra e Danimarca si sfideranno nella seconda giornata del Girone D deidi calcio femminile in Nuova Zelanda. Le due formazioni sono a 3 punti nel girone dopo le vittorie contro Haiti e Cina per 1 - 0 e si giocheranno il primo posto venerdì 28 luglio alle 10:30 ...Questo il commento del presidente della Federscherma Paolo Azzi dopo la vittoria delle quattro medaglie conquistate dai colori azzurri nella seconda giornata dei Mondiali di Milano: oro, argento e ...Il Portogallo ha ottenuto il primo successo della propria storia in un Mondiale femminile di calcio, battendo 2-0 il Vietnam ad Hamilton (Nuova Zelanda) ...