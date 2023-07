Mondiali di scherma | Tommaso Marini conquista l' oro nel fioretto

La squalifica della schermitrice ucraina Olha Kharlan per aver rifiutato di stringere la mano all'avversaria russa Anna Smirnova aidia Milano, ha (inevitabilmente) suscitato le critiche dei funzionari del governo di Kiev. In un tweet, accompagnato da una foto della sciabolatrice russa che posa con un militare di ...Festa azzurra aidia Milano con Tommaso Marini nuovo campione del mondo di fioretto individuale. Il 23enne di Ancona si è imposto in finale contro l'americano Itkin per 15 - 13. Dopo l'oro di Alice ...La sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, dopo aver battuto la russa Anna Smirnova aidiin corso a Milano, ha rifiutato di stringerle la mano e per questo è stata squalificata. Non si possono ignorare le sue ragioni, ma nemmeno le regole dello sport, che sono una zona ...

Mondiali scherma: Marini conquista l'oro nel fioretto Agenzia ANSA

Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto ...MILANO (ITALPRESS) - "Mi sentivo fiduciosa e consapevole. L'atleta che ho incontrato è campionessa del mondo in carica quindi sapevo sarebbe stato ...