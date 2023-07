Mondiali di Scherma | Marini trionfa nel fioretto | è il suo primo oro individuale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano – Dopo l’argento conquistato a Il Cairo lo scorso anno, Tommaso, dopo una splendida stagione in Coppa del Mondo e agli Europei di(secondo posto), si regala un magnifico oro nel, stavolta nella gara. Nel 2022 era salito sulgradino in squadra. L’Italia sale ancora sul podio allora, a seguito della vittoria di ieri nella classe femminile di Alice Volpi (con tris azzurro di medaglie iridate).e mette in bacheca anche iltitolo della carriera. A Milano, dove è in svolgimento la competizione internazionale, gli Azzurri entusiasmano. Il racconto della gara (feder.it) Il fiorettista azzurro si è presentato alla kermesse meneghina con il successo nel tabellone da 64 ...

AGI - L'azzurro Tommaso Marini ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile aidiin corso a Milano. Il 23enne schermidore anconetano ha battuto 15 - 13 l'americano Nick Itkin in finale. Sono bastate due partecipazioni ai Campionatie Marini è già ...Aididi Milano la sciabolatrice ucraina Olga Kharlan ha battuto 15 a 7 la russa Anna Smirnova, ma ha rifiutato di stringerle la mano dopo la vittoria procurandosi una squalifica. ...Adesso, dopo questo oro che sa di impresa, non rimpiangerà di aver preferito laalla moda. Leggi anche La guerra anche in pedana: lite tra l'atleta ucraina e la russa. Poi la squalifica per ...

Arriva la settima medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di Milano. A salire certamente sul podio è Tommaso Marini, che si è qualificato per la semifinale individuale del fioretto maschile. Il m ...La sciabolatrice russa, che gareggia come neutrale al pari delle connazionali, si è tolta l'attrezzatura e si è piazzata polemicamente sulla pedana ...