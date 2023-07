Mondiali di scherma | atleta ucraina squalificata | ecco cos' è successo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Olga Kharlan ha battuto 15-7 la collega e rivale russa Smirnova. L', però, si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria ed è stata così, come da regolamento

Olga Kharlan ha battuto 15-7 la collega e rivale russa Smirnova. L'ucraina, però, si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria ed è stata così squalificata, come da regolamento ...AGGIORNAMENTO ORE 13.17 Cartellino nero per l'ucraina Olga Kharlan, esclusa dal torneo individuale di sciabola femminile: passa il turno e va agli ottavi la bulgara Yoana Ilieva. Accolta la protesta r ...