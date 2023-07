Mondiali di Calcio Femminile | Linari | “Con la Svezia daremo cuore e impegno”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si avvicina la seconda partita delle Azzurre al Mondiale diin Nuova Zelanda. Dopo l’esordio vincente con l’Argentina, l’Italia si prepara a scendere di nuovo in campo, stavolta con la. Nel Girone G la squadra di Mister Bertolini hanno tre punti pieni. Sono ore di attesa e di allenamenti al quartier generale di Shepherds Park e domani è prevista la partenza per Wellington, sede della gara, che sarà trasmessa alle 9,30 da Raiuno, ora italiana. Non sarà una gara importante per la qualificazione. In caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti (in seconda istanza i gol segnati) e non gli scontri diretti. Quindi, è evidentemente fondamentale evitare calcoli e dare tutto fino all’ultimo minuto di partita, come accaduto all’esordio del Mondiale. L’Argentina ha fatto i conti con la solidità difensiva dell’Italia, pronta a blindare la ...