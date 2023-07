Mondiali | Chalmers re dei 100 sl | tris Marchand | McIntosh ancora d' oro nei 200 farfalla

Solo sesto Popovici in 47'83: per il fenomeno romeno due delusionia Fukuoka.ha virato settimo in 23'04, ma è stato pazzesco nella vasca di ritorno in 24'11 contro l'americano che ...Diremmo: quinto giorno diin vasca MA l'Italia sta a guardare. Invece dalle parti di Fukuoka, Tokyo, Osaka, Nagoya nell'universo mondo del Ma si diramano dimensioni parallele: l'estetica, l'...... dal trionfo nel 2019 a Gwangju al quarto posto dei2022 sempre a Budapest prima di ... l'inglese Matthew Richards in 47'47, più veloce di 5 centesimi dell'australiano Kylea 47'52, ...

Mondiali, Chalmers re dei 100 sl, Marchand tris, McIntosh ancora d’oro nei 200 farfalla La Gazzetta dello Sport

IN AGGIORNAMENTO Proseguono i 20esimi Mondiali di Nuoto di Fukuoka, alla Marine Messe, con le semifinali e finali della quinta giornata.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...